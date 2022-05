Thi Thuy Linh NGUYEN

Étante Ingénieur de Sûreté de Fonctionnement, ayant eu trois ans d'expérience au sein d'équipe Études probabilistes de Sûreté à EDF.



Je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur dans le domaine Sûreté de Fonctionnement



N'hésitez donc pas à me contacter afin de pouvoir répondre de manière réactive à votre offre et être opérationnel raidement.



A bientôt.







Projet actuel:



Développer pour les Etudes de Probabiliste de Sûreté (EPS) une méthodologie de quantification des paramètres de Défaillances de Cause Commune à partir d'un Retour d'expérience pour EDF.



Mes compétences :

Statistiques

Norme CEI 61508, EN (50126, 50128, 50129)

EPS

Simulation numérique

AMDEC

Six Sigma

Lean Manufacturing

Matlab

FMDS

Aralia

Risk Spectrum

Amélioration continue