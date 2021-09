Jerome OSSELAER

Traducteur de langue maternelle française associant dexcellentes compétences linguistiques et interculturelles à une expérience professionnelle orientée résultats en conseil, un master en traduction et deux MBA dédiés dans deux domaines dexpertise : business et sport.



- Profonde compréhension des problématiques économiques du monde de lentreprise.



- Connaissance étendue des enjeux du secteur sportif, en particulier du football.



- Capacité de production quotidienne supérieure à 3 000 mots.



- Horaires flexibles.



Succès-clés :



- Diplôme Grande École/MBA de lESSEC.



- MBA in football industry de lUniversité de Liverpool.



- Master en traduction de Ci3M.



- Plus de 4 millions de mots traduits.



- Traduction dun projet de 51 000 mots (supports de formation).



Mes compétences :

Conseil

Négociation

Marketing

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Traduction anglais français