Mes compétences clés :



Achat France et International (Chine majoritairement)

Négociation

Sourcing produits et matières / Audit usines Asie

Développement produit (force de proposition)

Anglais courant

Curieuse et dynamique



Mes compétences :

Maroquinerie

Négociation achats

Négociation

Sourcing

Chine

Packaging

Achats

Gestion de projet

Import