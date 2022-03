Je suis coach sportif à domicile et en entreprise à La Rochelle. Je vous propose un accompagnement et des conseils sportifs et nutritionnels personnalisés à votre condition physique et adaptés à vos objectifs quels qu ils soient:

SANTÉ (douleur de dos, diabète, hypertension, asthme),

ESTHÉTIQUE (se tonifier, s affiner, perte de poids, gain de masse musculaire),

FORME (entretien, détente, assouplissement),

PREPARATION SPORTIVE (séjour au ski, concours)

Prenez votre santé en main et appelez moi dès maintenant sans engagement, votre bilan forme et santé est offert!! (valeur 79 euros)

N hésitez pas à me contacter directement au 0750209048 ou consulter mon site https://www.jeromeparadis.fr pour plus d informations.



A très vite,



Jérôme Paradis