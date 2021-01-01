Menu

Jérôme PERRICHON

Neuilly-Plaisance(93) puis Bogy(07)

En résumé

En marche vers un nouvel horizon professionnel.

Mes compétences :
Adaptabilité
Ecoute
Formation
Intégrité
International
Manager
Mobilité
Qualité
Sécurité

Entreprises

  • Emmaüs - Responsable de communauté

    Neuilly-Plaisance(93) puis Bogy(07) 2013 - 2021 ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES EN DIFFICULTES.
    ACTIVITES EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX, LES ASSOCIATIONS, LES ENTREPRISES DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE
    ANIMATION DU GROUPE COMMUNAUTAIRE ALLANT DE 40 A 180 PERSONNES.
    MOTEUR DE LA MISE EN PLACE DES ESPACES DE VENTE ET DE LA FORCE DE VENTE.

  • PROSEGUR - Directeur d'établissement

    Saint Priest 2009 - 2011 GESTION DE 50% DES FLUX FIDUCIAIRES DE LA DROME ARDECHE.
    ANIMATION D'UNE EQUIPE DE 15-20 PERSONNES.
    RECHERCHE PERMANENTE D'AMELIORATIONS EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION.
    MISE EN PLACE INFORMATIQUE DE NOUVELLES INTERFACES BANCAIRES.

  • PROSEGUR - Assistant Qualité

    Saint Priest 2008 - 2009 COLLABORATION JUSQU'A LA CERTIFICATION DE TOUTES LES ACTIVITES DE LA SOCIETE SELON LA NORME ISO 9001 VERSION 2008. AUDITEUR INTERNE. SUIVI QUALITE FOURNISSEURS.

  • PROSEGUR - Responsable exploitation

    Saint Priest 2004 - 2008 ANIMATION DU PERSONNEL ET SUIVI DU PARC VEHICULES. PARTICIPATION AUX APPELS D'OFFRES. GESTION DU RISQUE : PARTICIPATION A LA RECHERCHE D'AMELIORATIONS POUR ACCROITRE LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES.

  • PROSEGUR - Convoyeur

    Saint Priest 2002 - 2004 FORMATION DES NOUVEAUX EMBAUCHES POUR LE TRANSPORT DE FONDS EN NOUVELLES TECHNOLOGIES SANS ARME. GESTION DES DISTRIBUTEURS DE BILLETS ET DES AUTOMATES DE REMISES D'ESPECES. ETE 2003 : ADJOINT AU RESPONSABLE EXPLOITATION.

  • COLLEGE ET LYCEE ST BONNET - Conseiller d'éducation

    2001 - 2002

  • COLLEGE ET LYCEE ST PAUL - Animateur

    1997 - 2001

Formations

Réseau