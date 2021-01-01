Jérôme PERRICHON

Mes compétences :
Adaptabilité
Ecoute
Formation
Intégrité
International
Manager
Mobilité
Qualité
Sécurité
Entreprises
Emmaüs
- Responsable de communauté
Neuilly-Plaisance(93) puis Bogy(07)2013 - 2021ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES EN DIFFICULTES.
ACTIVITES EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX, LES ASSOCIATIONS, LES ENTREPRISES DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE
ANIMATION DU GROUPE COMMUNAUTAIRE ALLANT DE 40 A 180 PERSONNES.
MOTEUR DE LA MISE EN PLACE DES ESPACES DE VENTE ET DE LA FORCE DE VENTE.
PROSEGUR
- Directeur d'établissement
Saint Priest2009 - 2011GESTION DE 50% DES FLUX FIDUCIAIRES DE LA DROME ARDECHE.
ANIMATION D'UNE EQUIPE DE 15-20 PERSONNES.
RECHERCHE PERMANENTE D'AMELIORATIONS EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION.
MISE EN PLACE INFORMATIQUE DE NOUVELLES INTERFACES BANCAIRES.
PROSEGUR
- Assistant Qualité
Saint Priest2008 - 2009COLLABORATION JUSQU'A LA CERTIFICATION DE TOUTES LES ACTIVITES DE LA SOCIETE SELON LA NORME ISO 9001 VERSION 2008. AUDITEUR INTERNE. SUIVI QUALITE FOURNISSEURS.
PROSEGUR
- Responsable exploitation
Saint Priest2004 - 2008ANIMATION DU PERSONNEL ET SUIVI DU PARC VEHICULES. PARTICIPATION AUX APPELS D'OFFRES. GESTION DU RISQUE : PARTICIPATION A LA RECHERCHE D'AMELIORATIONS POUR ACCROITRE LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES.
PROSEGUR
- Convoyeur
Saint Priest2002 - 2004FORMATION DES NOUVEAUX EMBAUCHES POUR LE TRANSPORT DE FONDS EN NOUVELLES TECHNOLOGIES SANS ARME. GESTION DES DISTRIBUTEURS DE BILLETS ET DES AUTOMATES DE REMISES D'ESPECES. ETE 2003 : ADJOINT AU RESPONSABLE EXPLOITATION.
COLLEGE ET LYCEE ST BONNET
- Conseiller d'éducation