Jerome PONTIE (PONTIE JÉRÔME)

Je suis quelqu'un d'ouvert, humain, respectueux et toujours l'envie d'apprendre dans tous les domaines. Mais aussi aime apprendre aux autres, communiquer mon expérience.

J'ai un profil technique de formation Ingénieur, ayant commencé par du Calcul de structure aéronautique.

Puis j'ai accepté assez rapidement des responsabilités d'encadrement d'équipes puis de services, la gestion humaine faisant partie de mon savoir faire.



Une expérience marquante étant celle de la création et la gestion du service du traitement des non conformités de Production sur tous le produits aéronautiques chez LATECOERE pour nos clients Airbus, Boeing, Dassault, Embraer et Bombardier.



Apres le bureau d'études le service Qualité m'a permis d'entrevoir d'autres horizons comme le contrôle qualité, l'amélioration continue, la gestion de projet et notamment celui de la gestion compétences et qualifications du personnel de production.



C'est donc tout naturellement de part mon expérience assez complète que je me suis intéressé de près à l'optimisation des processus de services d'une entreprise Industrielle, en réalisant des audits internes. Ce profil assez varié me permet aujourd'hui de me diriger vers le conseil en Entreprise.