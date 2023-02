Jérôme R. VIDAL

Bonjour, mes expériences couvrent les domaines de solutions Entreprises (B2B) ou Grand Public (B2C):



- Fonctionnels:





Pilotage équipes et projets, gestion clients et fournisseurs.



> Pilotage transverse et gestion de projets multi-acteurs en AMOA-MOA (relations Clients-Fournisseurs , travail avec équipes en mode projets parallélisés, lien Marketing-Ingéniérie, gestion des ressources et du planning, anticipation des besoins, prévisions pour études & stratégies, animation de comités projet, suivi des actions,)



> Suivi projets : Pré-étude, avant-vente, analyse du besoin, suivi conception- développement, suivi production, gestion déploiements,vie du produit jusqu'aux évolutions de solutions.



- Techniques:



> Problématiques de conception Hardware/ dév Software, de choix de solutions, de rédaction de spécifications techniques ou d'annexes de contrat, de Pré-Etudes et Etudes technologiques, Benchmark de solutions, de conduites de VABF ou VSR.

Adaptation en fonction des besoins et de la vie du réseau.



> Robotique, IoT : conceptions électronique & software



> Réseaux : Protocoles IP, TCP, UDP.; Architectures LAN, WAN, DMZ

> Sécurité : VPN IPSEC, routeurs, firewall, OS postes de travail, NAC

> Télécom : QOS, flux data, IAD, STB, convergence fixe-mobile



> Hardware Home Network : Equipements ethernet périphériques aux BOX ADSL (IAD et Set Top Box): Alim CPL, Femtocell ,alimentations électriques, éco-conception.

Software - Plateforme de Service : Gestion Projets de développement d'outils de supervision dédiés et management des équipements distants.



Plus globalement: Convergence de services d'équipements connectés, services télécom, avec problématiques SI, électronique et informatique pour l'environnement du Home Network.