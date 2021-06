Jérôme RICHARD

Etant curieux, j'ai construit mon parcours scolaire et professionnel pour connaître différents domaines d'activité et différentes tailles d'entreprise.

Aujourd'hui, après 10 années d'expérience et de nombreuses expériences professionnelles auparavant, j'ai acquis des compétences dans de nombreux domaines, ce qui me permet de travailler de façon transversale.

Mon poste actuel m'a permis de développer certaines connaissances dans les domaines suivants : environnement, énergétique, financières, conception, hygiène...

Je suis ouvert à toutes propositions de poste dans le domaine technique en lorraine.

Vous trouverez mon CV synthétique dans mon profil, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Maintenance

Hygiène

Environnement

Gestion budgétaire

Bureau d'études

Management

ISO 22000

Sécurité

Norme ISO 9001

Energie