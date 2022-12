Jérôme TROCMÉ

Expérience dans les domaines Qualité/Sécurité/Environnement pour le secteur automobile, jai pu développer mes compétences dans les domaines suivants :





- Assurer la Qualité/la sécurité/lenvironnement

Réalisation daudits internes (Qualité/Sécurité/Environnement)

--> Formation auditeur interne selon IATF 16949

Mise en place et suivi dindicateurs

Suivi des non-conformités et plans dactions associés

Pilotage de groupes de travail

Gestion système documentaire des ateliers

Information et sensibilisation du personnel

Analyse de risques

Utilisation doutils qualité (Brainstorming/5P/8D/QRQC)

Liaison entre atelier et CSSCT



- Réalisation : mise en place de postes de vérification / informatisation de documents d'enregistrements