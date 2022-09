L'informatique est pour moi avant toute chose une passion. De cette passion naît inévitablement une envie d'apprendre et d’améliorer sans cesse mes compétences. Ouvert,soucieux d'un travail toujours bien effectué j'ai pratiqué tous les métiers dans le domaine de l'informatique ce qui me procure une adaptabilité à toute épreuve.



Mes compétences :

Java

PHP5

Datamining

Dotnet(c#)

Base de donnée

Symfony2

MongoDB

MySQL

NodeJS

Visual Basic

SAS Statistical Package

Oracle

IBM AS400 Hardware

C++

Unity 3D