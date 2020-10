Aprés un CAP/BEP de préparateur en produits carnés, j'ai poursuivi avec un BP boucher et j'ai clos ma formation par un Brevet de Maitrise Supérieur. Aujourd'hui j'occupe la place de responsable boucher dans une équipe de 6 Bouchers.



Mes compétences :

Approvisionnement et achats

Négociation commerciale

Gestion des stocks et approvisionnement

presentation produits

Animation d'équipe

Animation commerciale

vente

Gestion de rayon

Management

Conseil commercial