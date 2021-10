Jerry BELASTON

15 ans d'expérience en Architecture/Design pour des applications Orientée Objet.

Actuellement développeur de LA Network Manager, un logiciel de contrôle et monitoring de contrôleurs amplifiés et processeurs chez L-Acoustics, un pionnier dans le domaine.

Mes domaines d'intérêt: Audio, Image, Vidéo, Multimédia et Médical.



Mes compétences :

CVS

SVN

C

Clearcase

Python

WxWidget

UML

XML

QT

Git

Java

Programmation orientée objet

STL

Linux

Cmake

Juce

BOOST

Design pattern

Bash

Batch

Visual studio

Microsoft Windows

Mac OS X

XCode

Jenkins