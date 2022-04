Christophe CHASTANET

Industrie : Edition logiciel : logiciels industriel (13 ans), logiciel de design (5 ans), logiciel Médical (6 mois).

Domaine : Gestion technique de projets, mise en place de process, stratégie d'entreprise, architecture et développement POO, Coaching AGILE, Scrum.

Expérience : 5 ans de gestion de projet, 16 ans de POO (C++)

Langue : Anglais, lu, écrit, parlé.

Mots clés : Agile (Lean, Scrum), .NET Framework, C++, C#



Mes compétences :

C++

POO

3D

Opengl

.NET

Agile Scrum

Scrum master