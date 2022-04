Jess King.

Auteur-compositeur, interprete.

Album Acoustique : Spring 2016.



Founder of No Bubblegum.

www.nobubblegum.com

real stuff. no fluff.

For a fit heart, passionate spirit and kickass life.

#authenticitywins #NYinParis



Passionate connector. Performer. Coach. Athlete (sub 3:00 marathoner).



Based in Paris. From New York.



Musique: * Jess King LIVE dans le studio - Janvier 2015 : https://youtu.be/C9JYwXF65z8

Sur la programme, 'En Acoustique Avec Cedric' - Paris. Janvier 2015.



New Recording Coming Soon.







Mes compétences :

Pianiste

Interprète

Compositeur

Auteur

Musique

Chant