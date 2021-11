Je pratique une ostéopathie "douce" tissulaire, crânienne et viscérale,



Je redonne de la mobilité et rééquilibre votre corps dans sa globalité, tant en prenant en compte les symptômes physiques, mais aussi le style de vie, les habitudes et l'état global du patient.



Pourquoi me consulter ?



- pour des douleurs articulaires, lombalgies, cervicalgies( douleur du cou), entorses genou, cheville,poignet, tendinites.

- Aux troubles digestifs (constipation, diarrhée, ballonnements, acidité gastrique,brûlure, digestion lente ).

- A la suite d'un traumatisme, d'un choc, d'accidents de diverses nature.

- Dans l'accompagnement de la petite enfance (régurgitations, coliques, nervosité, troubles du sommeil,..).

- vertiges, migraines, bourdonnements, otites, sinusites chroniques

- Aux états dépressifs, stress, anxiété, troubles du sommeil.





site web :Array

instagram: jessica_bourrasset_osteopathe





Cabinet :

5 RUE DU MOULIN

78690 SAINT REMY L'HONORE



tel: 06.80.58.04.36