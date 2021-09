Jessica GARIN

Diplomée d'un Dut en Techniques de Commercialisation (marketing) et d'un master en communication obtenu à la Sorbonne Nouvelle.



Bonne connaissance des outils liés aux nouvelles technologies et de la culture web.



• Site web ( création vitrine et e-commerce, CMS)

• Référencement SEO/SEM/SMM (audit, tracking, arborescence, netlinking...)

• Création de support et de campagne de communication

• Mise en place et suivi de campagne de marketing opérationnel et stratégique

• Community management : réseaux sociaux (animation de communautés)

• Gestion et conduite de projets

• Accompagnement et conseil en stratégie de communication

• Suivi budgétaire, devis, reporting, analyses, comptes-rendus

• Bonne connaissance du langage HTML/CSS et de la suite Adobe/Office



Force de proposition, rigueur, sens du client, dynamisme, proactivité.



A l'écoute du marché.



Mes compétences :

Pack office

Sphinx et base de données

Site internet

Création graphique

HTML

Communiqué et dossier de presse

Plan marketing / Plan de communication