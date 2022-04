Jessica NEDELLEC

Aujourd'hui, forte de 15 ans d'expérience professionnelle dans le développement commercial B to B dans le secteur du bâtiment (environnement public), j'ai avant tout commencé ma carrière au sein d'un bureau d'études techniques TCE.



Après cette première expérience réussie en maîtrise d'oeuvre, j'ai développé ma propre structure ayant pour mission de mettre en relation les différents acteurs (donneurs d'ordre, architectes, BET, ...) afin que l'ensemble des éléments soient congruents pour l'obtention de marchés.



Curieuse de découvrir ce secteur côté entreprise et souhaitant intégrer une structure de grande envergure, j'ai rejoint le groupe Eiffage et plus précisément Eiffage Construction Ile de France, Amélioration de l'Habitat.



Travaux personnels :



. Thèse :

"Les visages de la performance et plus spécialement, performance de la relation client / founisseur dans le cadre d'un tryptique du bâtiment"



. Mémoire :

"Enjeux et conséquences du développement durable dans le bâtiment et plus précisément dans le secteur du logement résidentiel et social"



Si vous souhaitez me contacter :

jnedellec@yahoo.fr

06 87 81 72 04



Mes compétences :

Bâtiment

Marchés publics

Réponse aux appels d'offres

Management

Négociation commerciale