Jessica JACQUEMIN

J’ai acquis plusieurs expériences réussies chez l’annonceur, où je suis responsable de manière autonome du Marketing et de la Communication Globale. Capable de coordonner des ressources expertes sur des stratégies variées, j’ai à cœur de dépasser mes objectifs en étant créative et rigoureuse dans mes projets.



Organisée et syncrétique, je suis capable de répondre aux enjeux stratégiques par la conception d’outils cohérents et construits dans la forme et le contenu. Intrinsèquement je suis une personne à «solutions», un atout selon moi, pour réussir dans ce métier exigeant.



Mes compétences :

Communication

Communication interne

Journalisme

Marketing

Relations publiques

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Gestion de projet