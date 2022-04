Jessica JAMING

~ Pink|Beauty maquillage ~

Jessica, maquilleuse et coiffeuse studio passionnée, créative et motivée diplômée à l'école Peyrefitte Esthétique et Sup Maquillage, intervient depuis 2009 dans différents domaines en région Rhône Alpes et dans toute la France:

maquillage beauté, maquillage cinéma, maquillage scénique, maquillage artistique, maquillage évènementiel ...



Elle met son savoir faire au service des professionnels de la mode (défilés, séances photo...) du Cinéma/TV (effets spéciaux, clips, publicités...) du Spectacle (théâtre, …), maquillages enfants (animations commerciales, arbres de noël...) et des particuliers pour diverses occasions (mariages, soirées, cours de maquillage, anniversaires).



Elle utilise exclusivement des produits professionnels pour vous sublimer et réaliser des maquillages de qualité dans le pur respect de vos attentes.

Contact: pink-beauty@hotmail.fr



Elle anime également des ateliers 100 % féminins avec Demoiselles & Tralala.

Il s'agit d'une association de 3 Demoiselles, proposant des instants au féminin : Soirées / après midis Filles, Enterrements de vie de jeunes filles et Tralala {...} Infos et devis : demoiselles.et.tralala@gmail.com (D&T ®) Que ce soient des évènements hebdomadaires ou des instants entre Filles à la demande, Elles s'adaptent à vos exigences en vous proposant des animations (selon une thématique définie), Ludiques, Gourmandes, Originales, Féminines, Chics & Glams.



Mes compétences :

Maquillage beauté

Maquillage FX

Maquillage enfants

Maquillage artistique

Animation / Événementiel