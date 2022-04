Jessica JODER

Fille de restaurateurs, ce métier est avant tout une passion transmise par mes parents. À l'issu d'un baccalauréat technologique, j'ai commencé dans un salon de thé a Fontainebleau (77). J'ai ensuite rejoind le groupe ACCOR au novotel Ury Fontainebleau durant deux années où j'ai pu apprendre énormément de choses. Par la suite, j'ai travaillé pour mes parents afin de les remplacer durant deux ans, un poste qui a pu m'apprendre le management et le bon déroulement d'une société. Suite à une mutation de mon conjoint en Poitou Charentes, j'ai intégrer le Novotel site du Futuroscope en tant que Maître d'hôtel depuis deux ans. Je suis à la fût de toutes opportunitées afin d'acquérir toutes les connaissances nécessaire pour un futur poste de Responsable Restauration. Mon but avant tout est d'intégrer une entreprise où je pourrais transmettre ce que j'ai pu apprendre et où l'on pourra également encore m'apprendre des choses. Je suis dynamique, intègre, ayant un bon relationnel et souriante.



Mes compétences :

Restauration

Gestion des commandes

Cuisine traditionnelle

Restaurants

Microsoft Excel

Back-offices