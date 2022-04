Jessica KENTSIKO

Ingénieur Physico-Chimiste spécialisée en Ingénierie des polymères et Formulation, je suis actuellement en recherche d'emploi dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique et produits de grande consommation. Forte de mes expériences en formulation et chimie analytique, j'ai développé des compétences en développement de produit.



Disponibilité: Immédiate

Mobilité: Région Sud/ France entière



Mes compétences :

Formulation

HPLC

Chimie analytique

Rhéologie

Microscopie electronique

Empower

Microscopie optique

Gestion de projet