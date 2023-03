Mathieu GOMES

Fort d’une expérience sur un poste d’Ingénieur Support Client Moteur dans l’aéronautique, j’ai su rapidement monter en compétence sur un secteur complexe, montrant ainsi une forte capacité d’adaptation. L’analyse des besoins clients, la gestion des priorités et le respect des délais imposés sont des atouts dont je fais preuve, essentiels dans l’exercice de mes fonctions.



Toutefois, le secteur de la R&D dans les matériaux reste mon domaine de prédilection. En effet, il assure de travailler au cœur de projets techniques permettant de participer directement au dynamisme de l’entreprise.



Adepte de sport d’équipe (13 ans de football), j’apprécie le challenge et je m’implique dans chaque projet.

Bienveillance et assurance sont inscrits dans mes valeurs tout comme le respect des engagements.



Mes compétences :

MATLAB

Gestion de projet

Anglais (TOEIC 820)

Nanomatériaux (synthèse et caratérisation)

Observation microscopique (MEB, MET)

Matériaux

C++

Microsoft Office

Sélection des matériaux

Moteur CFM56

Mécanique

Etude et lecture de plan technique (pièces moteurs

Maintenance et réparation moteur CFM56 (turbine)