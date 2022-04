Jessica KOZLOWSKI

Directrice associée, responsable commercial et RH de Freetouch... C'est une belle aventure que je vis depuis maintenant plus de 6 ans au sein de l'agence.

Freetouch c'est une aventure mais c'est avant tout une agence spécialisée dans la stratégie et la création digitale. Pure Player depuis 10ans nous cherchons toujours les nouveaux challenges.

Pour nous, l'objectif est de réinventer les problématiques, les briefs, les stratégies, les codes de marques, les technos, les projets.



Une volonté : apporter l'étincelle à tous les projets.