Jessica LANSADE

Après une formation au CFPJ et quatre années passées en presse écrite au Monde Initiatives (mensuel d'actualités sociales et économiques), en tant que journaliste, j'ai choisi de m'orienter vers la presse audiovisuelle. J'ai suivi une formation de JRI à l'école des Gobelins (cadrage, montage, rédaction). Pigiste, freelance, j'ai pu réaliser divers sujets pour différentes sociétés de production. Parmi ces sociétés, l'agence Interneto. J'y suis entrée comme journaliste, et y suis aujourd'hui chef de projet vidéo.



Et puis aussi : j'ai aimé être rédactrice pour un site dédié au cinéma, faire un passage en agence locale pour le journal Sud-Ouest, être assistante parlementaire de Martine Lignières-Cassou...



