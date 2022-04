Jessica LASVERGNAS

Je vous propose mes services pour garder vos enfants de 0 à 10 ans chez vous .J'ai le BEP CSS, la BAFA complet avec Option activités manuelles pour la petite enfance ainsi que l'AFPS .

J'ai eu plusieurs expériences professionnelles avec les enfants ( animatrice de centre de loisirs sans hébergement, halte garderie, école maternelle ainsi que babysitting ).

Je suis une personne qui est très à l'écoute des enfants et des parents, patiente, disponible et ponctuelle . J'aime beaucoup développer l'autonomie, l'éveil des nourrisson et des enfants grâce au jeux d'éveils ainsi que les activités manuelles .

Restant à votre disponibilité pour plus de renseignements et pourquoi pas un entretien .



Mes compétences :

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Etre disponible et accueillant

Animer les activités avec un groupe d’enfants

Créativité