Jessica LE FLOHIC

Mam'zelle Consulting a été créée pour apporter une solution aux entreprises n'ayant pas un volume de travail suffisant pour embaucher une commerciale ou une employée de bureau.







Vous aider à développer votre structure et à faire progresser votre chiffre d'affaire sont mes principaux objectifs.







Je mets donc à la disposition de votre société mes compétences ainsi que mon expérience.





En qualité d'auto-entrepreneur, je ne suis pas assujetie à la TVA et suis de ce fait plus compétitive qu'une personne employée en CDD ou en Intérim.