Jessica LE VEN

Je suis docteur en pharmacie et docteur en chimie analytique.



Je recherche un poste en étude précliniques ou en développement analytique.



Au cours de mon post-doctorat, que j'effectue à l'UCL à Bruxelles, je met en place des techniques analytique pour différent projet en collaboration avec différents groupe et industrie pharmaceutique. Je me suis aussi spécialisé en étude statistique multivariés ce qui me permet de travailler sur différents projet en métabolomique et lipidomique.



Au cours de mon doctorat, mon travail de recherche a consisté à étudier l’implication d’une neurotoxine environnementale dans la survenue de parkinsonisme atypique chez l’Humain. J'ai acquit des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie analytique, des études précliniques (métabolisation, passage de barrières biologiques…) et plus généralement de l’interface chimie-biologie.



Grâce a ces deux expériences professionneles, j’ai travaillé à l’interface de nombreux domaines et je me suis familiarisée à des techniques de culture cellulaire, d’extraction de substances naturelles au sein de différentes matrices (microsomes, cerveau, microfungi, plantes) avec une grande partie analytique : spectrométrie de masse (LCQ, TQ, Orbitrap, MALDI; GC-MS), RMN, HPLC, UPLC et statistiques.



De plus, J’ai pu travailler en collaboration avec de multiples laboratoires pluridisciplinaires (9) me permettant ainsi d’avoir une grande autonomie pour la gestion de ce projet. J’ai participé à la planification des expériences, la coordination de différents acteurs où j’étais leur interlocuteur direct. J’ai dû organiser les travaux relatifs à ce projet au sein de chaque laboratoire et surveiller la concordance des manipulations et l’avancée du projet en imposant régulièrement des deadlines, et en envoyant des rapports réguliers pour donner une dynamique à chaque collaboration.



De plus, j’ai dû valoriser mes travaux et faire connaitre mes résultats en rédigeant des publications pour des journaux internationaux. L’écriture de ces articles m’a demandé d’être très rigoureuse et concise avec un anglais scientifique précis.



Enfin, mes expériences de recherche ont permis de faire valoir mes qualités relationnelles auprès des différents acteurs et ma grande capacité d’adaptation à de multiples domaines de scientifiques.



Mes compétences :

Chimie analytique

Pharmacie

Statistiques

Spectrométrie de masse