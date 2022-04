Actuellement chargée de recrutement, je recherche constamment le candidat qui a le profil Maltem et qui pourra s'épanouir au sein de notre société.



MALTEM Consulting est une société de conseil spécialisée dans le management des organisations et des systèmes d'information des domaines financier, bancaire, assurance, grande distribution et industrie.



Nous sommes présents à Paris, Lille, Bruxelles, Luxembourg, Singapour, Hong Kong,



Nos 3 grandes offres:



MALTEM Consulting : conseil en organisation et assistance à maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information.

Openbridge : conseil, conception et intégration de solutions digitales, opensource et mobiles

BIOS Consulting : conseil, conception et intégration de solutions de Data Management& BI





De manière générale , vous êtes



** consultant Business intelligence ?



*** développeur ( .net / Java / symfony /c# / PHP )



**** consultant AMOA ?





Peu importe votre niveau d'expérience, n'hésitez pas à me contacter ;)



Jessica Lebrun ● Chargée de recrutement

Maltem Consulting Group

59260 Lezennes



email : jlebrun@maltem.com



Mes compétences :

Recrutement

Sourcing