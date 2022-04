Jessica LEGRAND

Leader dans l’ame, bilingue anglais-français avec 15 ans d'expérience dans le secteur commercial B to B et B to C, je suis actuellement Managing Director Europe pour un Groupe International spécialisé dans la vente des articles de danse.



Mes compétences :

E Commerce

Marketing

Management

Communication

Merchandising

Achats

Gestion de projet

Analyse financière

Gestion des partenariats

Développement commercial

Gestion financière

Gestion RH