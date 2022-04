Jessica LEHMAN

Je suis responsable formation du Bachelor Event Management de l'ICD : il s'agit d'une formation en 3 ans après Bac, qui forme les étudiants aux métiers de l'évènementiel.

Mes missions consistent d'une part à piloter cette formation (recrutement des formateurs, organisation et coordination des cours), d'autre part à accompagner les étudiants dans leur cursus (suivis pédagogiques individuels et collectifs) et dans leurs insertions professionnelles.



Mes compétences :

organisation

réseaux sociaux

communication

relations humaines

pédagogie