Jessica LEJEUNE

Bonjour et bienvenu sur mon profil,



Actuellement en stage de fin d'étude chez Gang Films en tant qu'assistante de production, je suis sur le point d'être diplômé d'un master 2 en Marketing & Communication.



Après avoir effectué un stage dans l'achat d'art chez Publicis 133 j'ai décidé de me tourner vers la production de films publicitaire afin de continuer à acquérir des compétences dans ce secteur d'activité.



Par ailleurs, au travers de mes différentes expèriences scolaires et professionnelles j'ai pu dévelloper des compétences dans divers domaines comme l'évenementiel, la communication ou encore le recrutement :



- Chez Ubifrance - mission économique de Hongkong, où je me suis chargée de l'organisation du French GourMay, un festival gastronomique et culturel pour promouvoir la France sur le marché asiatique.

- Chez Mazarine Culture où je participais à la prospection pour vendre les espaces publicitaires dans les programmes des institutions culturelles de Paris

- Chez Stadium ISC Paris, entreprise étudiante où j'ai participé à l'organisation, à la promotion de divers évènements sportifs et au recrutement des membres actifs.



D'un tempérament dynamique et motivé, j'ai le goût du challenge ainsi qu'un sens du relationnel développé.



N'hésitez pas à me contacter, je me tiens à disposition pour échanger avec vous sur mon parcours professionnel.



Merci de votre visite



Mes compétences :

Production TV

Photographie

Production photo

Microsoft office

English speaking