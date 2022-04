Jessica LEPISSIER

Diplômes obtenus:

-DEUG LEA (langues étrangères appliquées) Anglais et Espagnol.

-Licence professionnelle "Management européen des produits touristiques"

-Master of sciences 1 option Marketing et Commerce en alternance

-Mastère 1 sciences de l'éducation et préparation du concours de professeur des écoles



Diplôme préparé:

DAEFLE (diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère)



Parcours professionnel:



Éducation: suivi de l'assiduité des élèves, tâches administratives, participation à l'organisation de l'internat et suivi du temps d'étude des élèves (lycée hôtelier).



Restauration: participation à la gestion et au fonctionnement du restaurant de mes parents pendant 4 ans (polyvalence).



Tourisme: Production de circuits et séjours à la carte, gestion de l'aérien, facturation clients et fournisseurs, animation de salons (entreprise Mistral Voyages-Marseille).



Relation clientèle: téléconseillère au service des dérangements téléphoniques. Recherche de la nature du dérangement, prise de rdv avec le technicien ou dépannage par informatique, orientation vers les autres services si besoin (France Télécom-Trappes).

Assistante commerciale pour un prestataire de comités d'entreprise en charge de tâches administratives et de la prospection téléphonique.



Mes compétences :

Education

Enseignement

Hôtellerie

Tourisme