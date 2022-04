Jessica LEVY

Gestion et développement de portefeuilles composés d'entreprises tout en étant capable de piloter la gestion des risques. Solides connaissances commerciales, marketing, bancaires et techniques.



Capacités à argumenter et à convaincre, persévérante, organisée, sens des responsabilités, grande capacité d'adaptation et autonome.



Si vous créez votre entreprise et que vous souhaitez être aiguillé dans la création de votre Business Plan, je suis à votre écoute, n'hésitez pas à m'envoyez un message avec vos interrogations je vous répondrez dans les délais les plus brefs.



Mes compétences :

Marketing

Commercial b to b

Management de l'innovation

Commerce international

Communication

Achats

Business plan

Gestion de projets