Jessica LLUCH

Titulaire d'une Licence professionnelle en Système Informatique et Logiciel, ainsi qu'une première expérience professionnelle dans une entreprise spécialisé dans le marketing digital, ce qui m’a permis de développer des compétences dans la communication avec les clients et les prestataires ainsi que la réalisation de différents projets de front et en équipe.



Mes compétences :

HTML 5

Avant projet

Gestion de projet fonctionnel

Webmarketing