Jessica LOPATER-MAMAN

Diplômée de l'ESCP Europe, j'évolue en sein du groupe FullSIX depuis maintenant 3 ans après 2 ans d'apprentissage chez Australie.



J'ai un bon contact relationnel et mon expérience en tant que chef de projet m'a permis de développer mon sens de l'organisation. J'apprécie tout autant le fait d'être dans le feu de l'action que de prendre un peu plus de distance pour réfléchir sur les stratégies à adopter par les clients.



J'espère pouvoir montrer mon efficacité et mon implication en gérant de beaux projets pour évoluer rapidement vers la réflexion stratégique.



Mes compétences :

Photoshop

Excel

Word

Power point

Axure

Site mobile

Marketing

Web

Reporting

Digital