Jessica Lorena MEDINA CIFUENTES

Spécialisée dans la gestion des projets, je suis une ingénieure pluridisciplinaire, autonome et avec une forte capacité d'adaptation.

Déterminée, à l’écoute, dynamique, motivée et curieuse, je trouve des solutions simples et adaptées.



Grâce à mes différentes expériences, je possède de solides compétences en management de projet, relation clients et fournisseurs, optimisation et standardisation de processus, rédaction de cahier de charges, conduite de changement, analyse du marché, étude marketing et veille technologique.



Forte d’une expérience managériale en supply chain, dans un environnement de climat social compliqué (fermeture du site), je cherche aujourd’hui de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Pilotage d'entreprise

Gestion de projet

Lean supply chain

Lean management

Gestion des connaissances

Pilotage des Flux