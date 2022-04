Jessica MAGNI

POLYCOMPETENTE, AUTONOME, ORGANISÉE

+ de 5 ans d'expérience en assistanat



- Outils bureautiques utilisés et maitrisés : WORD – EXCEL – OUTLOOK – POWER POINT – PUBLISHER – INTERNET

- Connaissances des logiciels : EBP GESTION COMMERCIALE – EBP COMPTA – CIEL COMPTA – EQUATIS (Gestion des Temps) – EXTRABAT

- Constitution des dossiers d’appels d’offres publics et privés

- Administration des Ventes

- Veille règlementaire et application du Code du Travail

- Veille au respect des procédures internes



Domaines de compétences :

- SECRÉTARIAT GÉNÉRAL & COMMUNICATION : accueil, traitement du courrier, gestion des agendas, suivi des contrats de fonctionnement, mise à jour des comptes rendus de chantiers, organisation des déplacements, des réunions et des évènements, rédaction et diffusion des notes, gestion des besoins en fournitures, gestion des supports (flyers, plaquettes commerciales, flocages, panneaux publicitaires), mise à jour du site Internet,…



- GESTION COMMERCIALE : tenue du fichier clients et suivi des dossiers, demandes de prix et commandes, élaboration des devis, rédaction des contrats de maintenance, gestion du planning SAV,…



- GESTION DU PERSONNEL : rédaction des contrats de travail et déclarations obligatoires, suivi des absences, tenue des registres et des affichages obligatoires, préparation des éléments de paie, suivi des équipements attribués au personnel, contrôle et paiement des frais professionnels, inscriptions aux sessions de formation,…



- SUIVI FINANCIER ET COMPTABLE : tenue du prévisionnel de trésorerie, facturation, encaissements et suivi des relances, rapprochement des factures et des bons de livraisons, mise à jour des tableaux de suivi de l’activité, comptabilisation des factures, rapprochements bancaires, préparation administrative pour les clôtures de fin d’exercices,…



Mes compétences :

Assistante administrative

Assistante administrative et commerciale

Assistante commerciale

Assistante de Direction

Assistante de gestion

Assistante polyvalente

Commerciale

polyvalente

Secrétaire Administrative

Secrétaire de direction

Secrétaire polyvalente