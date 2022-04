Jessica MAILLET

Avec un cursus et des expériences situés au carrefour de l’assistanat, du commercial et de la communication, je suis attirée par les diverses fonctions qu'un poste d'assistante commerciale suppose. Actuellement sans emploi et disponible de suite, je cherche à m’investir dans une entreprise performante.



Mes précédents emplois m’ont permis de développer une certaine expérience dans les relations clients, la promotion et la communication commerciale, avec du phoning, la gestion de site internet et la création de publicités. Ces postes exigeaient des qualités d’autonomie, de rigueur et d’organisation demandant réactivité et efficacité dans le suivi et la gestion des dossiers, dans une optique de satisfaction du client.



Je souhaiterais vivement contribuer aux efforts fournis par votre équipe commerciale, grâce à mon tempérament de commerciale, mon dynamisme et ma persévérance. Dotée d’un très bon sens relationnel, avec le sens des initiatives, je mets à votre disposition mes expériences et compétences au service de votre entreprise. Je cherche un poste qui me donne l'occasion de me dépasser et de relever de nouveaux défis mais également l'opportunité de renouer avec une carrière en adéquation avec mes perspectives.



Par ailleurs, la diversité des postes que j’ai occupés, m’a permis de découvrir plusieurs secteurs d’activités et de travailler avec un public différent, ce qui indique mes capacités d’adaptation et la durée des missions, vous éclairera sur ma stabilité et mon professionnalisme.



Langues

Anglais : très bon niveau

Allemand : niveau moyen



Connaissances Informatiques

Connaissances des OS WINDOWS 7, Vista, 2003, XP, 2000 et environnement Mac O.S



Word

Excel

Powerpoint

Publisher

Outlook

Sphinx

Filezilla

Expression Web

Sharepoint Designer

Animation Shop

Gimp

Windows Movie Maker



Logiciels utilisés lors de mes expériences professionnelles :



Filemaker Pro V.9

Popix

Crypto

Gestutel

Irec

Vax

TC Accueil

Actinic Catalog





Stages



Juillet 2002/2001/2000

Auxiliaire d’été à la Banque Populaire

Transactions bancaires au guichet.



Janvier 2002 et 2001

Stagiaire à la Banque Populaire en BTS

Services étranger et international



Du 18.02.02 Au 29.03.02

Stagiaire chez DANZAS

Suivi commercial et secrétariat courant sur le logiciel VAX.



Du 21.05.01 Au 29.06.01 (LONDRES)

Stagiaire chez Flint Hire & Supply Ltd

Conception du site Internet à partir du catalogue avec Actinic Catalog.





Mes compétences :

Bureautique