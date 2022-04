Jessica MAILLET

Après 5 ans d'expérience dans la négociation immobilière, j'ai acquis des compétences en prospection et techniques de vente.

J'ai développé et fidélisé un portefeuille clients sur la région angevine.

Riche de mes expériences, j'ai su faire preuve de ténacité, et d'une aisance relationnelle.



Mes compétences :

Conclure à une transaction commerciale

Négocier des prix et des conditions

Développer un portefeuille clients

Conseiller et vendre des produits cosmétiques

Fidéliser et suivi relation clients

Gestion des stocks

Outils bureautiques(word,excel,powerpoint,outlook)

Accueil physique et téléphonique