Bonjour

Je suis à la recherche d'un emploi d assistante administrative ou commerciale entre Cannes et cagnes sur mer.

Je sors d une formation en bureautique avec en plus des notions de comptabilité, je suis rigoureuse , soignée, ponctuelle.



Mes compétences :

Facturation

Relances clients fournisseurs

Gestion commerciale

Suivi dossiers client

Pack office, ciel gestion commerciale orthop must