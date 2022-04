Jessica MARIANELLI

De nature dynamique, consciencieuse et professionnelle, je m'adapte rapidement et devient très vite autonome. Rigoureuse dans le travail, je sais faire preuve d'enthousiasme et de bonne volonté afin d'obtenir un résultat de qualité.

Après plusieurs années d'expériences dans le domaine de l'urbanisme, je souhaite compléter mes connaissances et mes acquis par une formation commerciale avec l'IFAPE d'Avignon. J'ai pour ambition de trouver un poste de négociateur ou commercial dans le secteur de l'immobilier.

Je désire associer professionnalisme et passion dans le but d'être rapidement efficace et autonome.



Mes compétences :

Qualité

Rigueur

Organisation du travail

Accueil physique

Sens du contact

Ténacité