Jessica MARMIER

Je suis à la recherche d'un post de Gestionnaire back office spécialisée dans la recherche et réglement des contrats d'assurance vie en déshérence.

J'ai été formée au sein d'AXA, et ai travaillé sur le projet O'CONNOR.



Assistante de production audiovisuelle.

J'ai commencé chez WAÏ TV avec une collaboration directe avec Childéric MULLER et ai ensuite été recrutée par IEC pour occuper un poste au sein du Ministère des Finances à Bercy.



Je suis également assistante polyvalente ( administration, frais généraux, assistante de direction).



Peu importe le secteur d'activité de votre entreprise, je cherche avant tout un climat professionnel agréable et épanouissant.



Je suis aussi passionnée de montage vidéo et je me perfectionne sur les divers logiciels de montage pro.



Mes compétences :

Microsoft Office

Sony Vegas

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop CS6

Réseaux sociaux

Assistanat de direction

Assistance administrative

Direction artistique

Siebel

Adobe Photoshop

Programmation Neuro Linguistique

Communication non violente

Gestion de la relation client