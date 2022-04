Jessica MICHELIN

Après une expérience de 2 ans (septembre 2014 à octobre 2015) au sein de la société CTB CHOFFEL en tant que technico-commercial itinérante sur du matériel de chimie; J'ai pu intégré le site de Jeulin à Evreux (27), société spécialisée dans la vente de matériel de mesure en physique,chimie et biologie.

En tant que conseillère technico-commerciale itinérante, ma fonction transversale est de prospecter pour acquérir de nouveaux clients, gérer le portefeuille client, fidéliser les anciens clients et négocier les produits.



J'ai pour ambition d'évoluer d'ici quelques années vers un poste de responsable technico-commerciale.



Je reste donc à l'écoute de toute opportunité et éventuelles questions sur mon parcours.

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail



Mes compétences :

Matlab

Microsoft office

Analyse biochimique

Marketing opérationnel

Communication

Gestion financière

Marketing direct

Négociation commerciale

Droit des contrats

Analyse microbiologique

Droit commercial

Droit des affaires

Economie

Analyse agroalimentaire