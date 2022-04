Jessica MIGEON

Souriante, dynamique,autonome et réactive .

Organisée , rigoureuse ,responsable et de confiance .

Grande capacité d’adaptation et d’apprentissage .

Polyvalente.

Réelle volonté de faire mes preuves et me surpasser au sein d’une entreprise.

Aimant le challenge.

Doté d’un sens commercial et d'une aisance relationnel, ainsi qu'une capacité

rédactionnelle et une bonne connaissance des outils informatiques.

Bonne gestion des planning.

Connaissance en recrutement et formation.

Grande curiosité et ouverture d'esprit.

Anglais courant.

Intérêt pour l’évènementiel, la production audiovisuel et musical.



Mes compétences :

Evénementiel

Négociation commerciale

Recrutement

Entrepreneuriat

Formation

Administratif

Management

Linguistique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft FrontPage

Microsoft Excel

Microsoft Access