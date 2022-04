Jessica MIROGLIO

Centres d'intérêts:

Education populaire/ Insertion/ Interculturel/ Immigration/ Animation socioculturelle/ Services à la personne et à la collectivité/ Collectivités locales/ Empowerment/ Discriminations



Compétences:

Création et gestion de projet (du diagnostic à l'évaluation)

Accompagnement/ formation/ animation auprès des usagers /bénéficiaires

Management d'équipes bénévoles et salariées

Recherche de financements, gestion administrative et budgétaire

Suivi des relations prescripteurs et partenaires (collectivités, entreprises)

Connaissance du milieu associatif, des publics jeunesse et des populations issues de l'immigration

Communication interculturelle

Réseau et outils méthodologiques issus de projets internationaux avec le Royaume Uni, l'Afrique et le Québec

Pédagogie et formation



Publics :

- jeunes (scolaires, majeurs, en insertion)

- adultes (professionnels, en insertion, habitants, détenus)

- acteurs de développement local (en France et à l'étranger)



Mes compétences :

Animation

Animation socioculturelle

Démarche participative

Développement local

Education

Empowerment

Politique

Politique de la ville

Prévention