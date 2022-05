Après 17 ans à la direction de structures de communication (agence Pub à L'Appui), événementielles (association Reg'Arts Culture) et de fundraising (Agence Beautiful World), après 8 ans dans la création et direction de lieux événementiels et de restauration, me voici chargée du développement en France de la revue SUGOnews, un média original, tendance et d'une efficacité redoutable !

www.sugonews.fr

marina.miroglio@sugonews.fr

0689383766









Mes compétences :

Management

Recherche de financement

Développement commercial

Stratégie de communication

Développement de partenariats

Direction de centre de profits

Direction de projet

Gestion associative

Evénementiel