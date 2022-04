Jessica MONNIN

MONNIN Jessica

2 rue Charles Nodier

25200 Montbéliard

07.83.50.04.48.



Madame, Monsieur,



Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'employé libre service/hôtesse de caisse.



En effet, ayant déjà de l’expérience à ces postes, je pense avoir les qualités requises pour satisfaire au mieux vos exigences. Je suis polyvalente, j'ai un bon sens du relationnel et je m'adapte très bien.



J'ai travaillé pendant un an à MATCH MONTBÉLIARD, et je travaille actuellement en intérim pour SUPER U, ce qui m'a permis de me forger les connaissances et les capacités correspondantes à ce type d'emploi. J'ai également, durant ces 6 dernières années, acquis de diverses compétences dans différents domaines.



Je suis opérationnelle immédiatement, je reste à votre disposition pour un nouvel entretien pendant lequel vous pourrez juger de nouveau de ma motivation.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Mlle MONNIN