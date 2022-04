Jessica MOONEEAN

Responsable commerciales durant plusieurs années, j'ai souhaité connaître le domaine du commerce dans sa globalité, c'est pourquoi j'ai obtenu un master 2 en achat international et distribution de biens et services.



Avec cette double compétence, la négociation, le suivi et le développement commercial deviennent plus intéressants.



La compétence achat est un véritable levier dans le développement des sociétés ainsi je peux aujourd'hui comprendre l'ensemble des enjeux et mettre en place de vraies stratégies pour développer le chiffre d'affaires des entreprises.



Mes compétences :

Suivi des fournisseurs

Management commercial

Négociation contrats

Achats

Stratégie commerciale

Négociation

Siemens Hardware

SAP ERP

SAP

Microsoft Office

Linux

Audit