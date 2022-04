Jessica MORILLON

Analyser et trouver des solutions en temps réduits sont l'enseignement que je tire de 10 ans en tant que Brocker sur les marchés Fi.

J'ai eu l'opportunité de manager une équipe de Trésorerie au Panama pendant 3 ans et d'intégrer le managment inter culturel à mon apprentissage. La soif de partage et l'envie d'allier la stratégie au conseil m'ont amené à devenir consultante stratégique chez CC Innova où je collabore avec des entrepreneurs et PME afin de déterminer comment optimiser les ressources financières et stratégiques de l'entreprise.



Mes compétences :

Financial Market

Marketing

Strategic Analyst

Management