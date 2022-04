Jessica MOTTON

Je m'appel jessica.



J'ai passer tout mon cursus scolaire dans le domaine du textile(de 2004 à 2011) au lycée Le Castel, à Dijon (21).



J'ai obtenu mon BEP, BAC PRO et BTS (modélisme).



J'ai pratiquer différents stages dans des entreprises très diverses, allant de la couturière en centre ville, aux bureaux d'études de fabrications de salons, en passant par les fabricants de vêtements d'autrefois.



Ma dernière formation "agent d'entreposage et de messagerie" m'as permis de passer les caces 1, 3 et 5.



Après plusieurs années à faire de la logistique, je retourne aux sources: j'ai créer mon entreprise via la coopérative ACEASCOP de Chatellerault. Je suis "Créatrice Modéliste" pour les entreprises, associations et particuliers. Je vends, également, du tissu par internet.



Je suis, donc, en recherche constante de collaborateur. Que vous soyez fabricants de tissus ou que vous cherchiez quelqu'un pour mettre aux points vos modèles. N'hésitez pas à me contacter.



Bonne journée



Mes compétences :

Caces 1 3 5

Patronnage

Modélisme

Création